NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU)spricht mit der Presse. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild FOTO: Rolf Vennenbernd Landtag Bürgermeister aus Melitopol bei CDU-Wahlkampfauftakt in NRW Von dpa | 23.04.2022, 12:11 Uhr

Der Bürgermeister der ukrainischen Stadt Melitopol, Iwan Fedorow, und eine Delegation ukrainischer Parlamentarier sind am Samstag als Gäste des zentralen Wahlkampfauftakts der NRW-CDU zur Landtagswahl in Düsseldorf empfangen worden. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst sagte zur Begrüßung: „Viele Menschen in Deutschland haben an Ihrem Schicksal teilgenommen.“ Fedorow war Mitte März nach dem Einmarsch der russischen Armee im südukrainischen Melitopol entführt worden. Nach eigenen Angaben kam der 33-Jährige kurz danach im Rahmen eines Gefangenenaustausches frei.