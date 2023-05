Polizeieinsatz Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Terrorismus Bundesweite Razzia gegen IS-Finanzierungsnetzwerk Von dpa | 31.05.2023, 08:47 Uhr

Die Terrormiliz IS kämpft nach wie vor unter anderem in Syrien. Dafür wird auch in Deutschland Geld gesammelt. Der Justiz ist nun ein nahezu bundesweiter Schlag gegen die Helferinnen und Helfer gelungen.