Verteidigung Bundeswehr-Kommandeur: Krieg macht Innere Führung wichtiger Von dpa | 25.02.2023, 03:57 Uhr

Was nützen noch so viele Panzer, wenn Soldaten ihr Land nicht auch mit dem Herzen verteidigen? In Kriegszeiten gewinnt ein jahrzehntealtes Konzept der Bundeswehr neue Bedeutung.