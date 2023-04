Am Dienstag wird in Karlsruhe über die Wahlrechtsreform von 2020 verhandelt. Symbolfoto: Uwe Anspach/dpa up-down up-down Reform von 2020 Bundesverfassungsgericht überprüft Wahlrechtsreform – aber warum eigentlich? Von dpa | 18.04.2023, 07:24 Uhr

Am Dienstag will das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe über die Wahlrechtsreform aus dem Jahr 2020 verhandeln. Was sind die genauen Hintergründe? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.