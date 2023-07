Das Bundesverfassungsgericht beschäftigte sich am Dienstag mit den Wahlpannen in Berlin - fast zwei Jahre nach der Bundestagswahl. Foto: dpa/Uli Deck up-down up-down Pannen am Wahltag in Berlin Wiederholung der Bundestagswahl? Was vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt wurde Von dpa | 18.07.2023, 05:12 Uhr | Update vor 37 Min.

Es war ein nahezu unvorstellbares Chaos, das am Tag der Bundestagswahl 2021 in Berlin herrschte. Nun hat das Bundesverfassungsgericht darüber verhandelt, ob die Wahl wiederholt werden muss. Welche beidseitigen Argumente am Dienstag, 18. Juli, vorgetragen wurden.