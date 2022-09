Bundeskanzler Olaf Scholz (links) besuchte am Samstag den Kronprinzen des Königreichs Saudi-Arabien Mohammed bin Salman. Foto: dpa/ up-down up-down Ausrüstung und Munition Trotz Exportstopps: Bundesregierung genehmigt Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien Von dpa | 29.09.2022, 18:10 Uhr

Saudi-Arabien beteiligt sich am Jemen-Krieg und soll auch in den Mordfall um den Journalisten Jamal Khashoggi verwickelt sein. Trotzdem will die Ampel-Koalition jetzt Ausrüstung und Munition an das Königreich liefern.