Abitur Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Schule Bundesländer vereinbaren Angleichungen beim Abitur Von dpa | 16.03.2023, 17:24 Uhr

Ist das Abitur in manchen Bundesländern besonders hart und mehr „wert“ als in anderen? Die Debatte gibt es seit Jahrzehnten. Die Länder gehen nun einen Schritt in Richtung mehr Vergleichbarkeit.