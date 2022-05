ARCHIV - Eine Statue der Justitia steht mit Waage und Schwert in der Hand. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild FOTO: Arne Dedert Prozess Bundesanwaltschaft fordert Haftstrafe für IS-Rückkehrerin Von dpa | 18.05.2022, 20:43 Uhr

Im Prozess gegen eine 34-Jährige, die sich der Terrormiliz Islamischer Staat angeschlossen haben soll, hat die Bundesanwaltschaft in ihrem Plädoyer viereinhalb Jahre Gefängnis gefordert. Als besonders schwerwiegend habe die Bundesanwaltschaft angesehen, dass sie ihre kleine Tochter mitgenommen und dem Vater entzogen habe, sagte ein Sprecher des Oberlandesgerichts Celle am Mittwoch. Der Deutschen wird auch vorgeworfen, sich an der Versklavung der jesidischen Bevölkerung beteiligt zu haben.