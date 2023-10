Entführung und Tötung von Deutschen Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Terrorangriffen durch Hamas Von dpa | 10.10.2023, 12:23 Uhr Ein Blick auf zerstörte Fahrzeuge in der Nähe des Geländes des Supernova-Festivals für elektronische Musik nach dem tödlichen Angriff islamistischer Hamas-Kämpfer vom 07.10.2023, bei dem 260 Menschen starben und mehr als 100 Menschen als Geiseln genommen wurden. Foto: dpa/Ilia Yefimovich up-down up-down

Die Bundesanwaltschaft hat Ermittlungen gegen unbekannte Mitglieder der islamistischen Hamas wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung eingeleitet. Das sagte eine Sprecherin der Anklagebehörde am Dienstag in Karlsruhe. Hintergrund seien die Entführungen und mutmaßlichen Tötungen deutscher Staatsbürger nach dem Großangriff der Hamas auf Israel.