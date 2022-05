Die Sonne scheint in einem Wald zwischen Bäumen hindurch. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Matthias Bein Umwelt BUND fordert mehr Tempo bei Klimaschutz Von dpa | 10.05.2022, 13:51 Uhr

Klimaschutz muss nach Ansicht des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) in der neuen niedersächsischen Landesregierung stärker vorangebracht werden. Entscheidende Schritte seien erforderlich, um in den kommenden fünf Jahren den Klimaschutz und die Bewahrung der biologischen Vielfalt in Niedersachsen voranzubringen, sagte Heiner Baumgarten, BUND-Landesvorsitzender, in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung.