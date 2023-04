Grund- und Oberschule in Burg Foto: -/dpa up-down up-down Schulen Brandenburg: Verfassungsschützer warnt vor Rechtsextremismus Von dpa | 28.04.2023, 12:08 Uhr

Hakenkreuze an Möbeln, rechte Parolen, extremistische Musik - Lehrer an einer Schule in Brandenburg klagen in einem Brandbrief über täglichen Rechtsextremismus. Der Verfassungsschutz kennt das Problem.