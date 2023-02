Jair Bolsonaro Foto: Eraldo Peres/AP/dpa up-down up-down Brasilianischer Ex-Präsident Bolsonaro weist Verantwortung für Ausschreitungen zurück Von dpa | 15.02.2023, 07:38 Uhr

Was plant der frühere Präsident Brasiliens, der sich seit Wochen in den USA aufhält? Seine nächsten Schritte verriet Jair Bolsonaro nun in einem Interview.