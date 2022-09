Jair Bolsonaro Foto: Eraldo Peres/AP/dpa up-down up-down Brasiliens Präsident Bolsonaro macht vor Staatsbegräbnis Wahlkampf in London Von dpa | 18.09.2022, 19:28 Uhr

In 14 Tagen wird in Brasilien ein neuer Präsident gewählt. Linken-Ikone Luiz Inácio Lula da Silva führt in Umfragen deutlich, aber Amtsinhaber Jair Bolsonaro gibt sich siegessicher.