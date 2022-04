Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode FOTO: Sebastian Gollnow Osterpredigt Bode plädiert für Aufwertung der Rolle der Frau in Kirche Von dpa | 16.04.2022, 21:41 Uhr | Update vor 24 Min.

Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode hat in seiner Osterpredigt eine Aufwertung der Rolle der Frau in der Kirche befürwortet. Die Kirche sollte darüber nachdenken, ihr auch sakramentale Ämter zu übertragen, sagte er am Samstagabend. Der apostolische Dienst der Frauen müsse heute stärker gewürdigt werden - schließlich seien sie es gewesen, die den Jüngern damals zuerst von der Auferstehung Jesu berichtet hätten.