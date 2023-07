Das hat sich Philipp da Cunha, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, sicher anders gedacht: Er wollte der unangenehmen Frage eines Journalisten ausweichen und wird dadurch zur Lachnummer in Netz. Foto: dpa/Jens Büttner up-down up-down Video geht viral Immer wieder derselbe Satz: SPD-Politiker blamiert sich in Interview und | 13.07.2023, 14:37 Uhr Von Maria Lentz dpa | 13.07.2023, 14:37 Uhr

Eigentlich stellt der Reporter eine einfache Frage, doch Philipp da Cunha, Landtagsabgeordneter in MV, will sie offenbar nicht beantworten. Das Interview, in dem er seine Phrasen in Dauerschleife wiederholt, sorgt für Spott und Häme im Netz.