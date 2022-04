ARCHIV - Schwamm und Kreide liegen in einem Klassenraum unter einer Tafel. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Klaus-Dietmar Gabbert Bildung Bislang rund 7500 Schüler aus der Ukraine gemeldet Von dpa | 25.04.2022, 15:17 Uhr

An den niedersächsischen Schulen sind bislang rund 7500 Schülerinnen und Schüler nach ihrer Flucht aus der Ukraine angemeldet worden. Das teilte das Kultusministerium in Hannover am Montag auf dpa-Anfrage mit. In Niedersachsen gehen etwa 1,1 Millionen Schüler an rund 3000 Schulen. In Kitas im Bundesland sind demnach etwa 340 Kinder aus der Ukraine gemeldet.