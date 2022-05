Wählende gehen in ein als Wahllokal genutztes Zelt. Foto: Henning Kaiser/dpa/Symbolbild FOTO: Henning Kaiser Wahlbeteiligung Bis 11.00 Uhr knapp 28 Prozent in Wuppertal gewählt Von dpa | 15.05.2022, 12:40 Uhr

In Wuppertal zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Bis 11.00 Uhr hatten bereits 27,2 Prozent der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen abgegeben. Das teilte die Stadt am Sonntagmorgen mit. Bei der NRW-Wahl 2017 hatte die Wahlbeteiligung zur gleichen Zeit bei 25,5 Prozent gelegen, hieß es.