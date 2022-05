ARCHIV - Ein Beamter trägt während seines Dienstes eine Schutzweste mit der Rückenaufschrift "Zoll". Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild FOTO: Markus Scholz Zoll Bilanz für 2021: Mehr als 19 Tonnen Kokain abgefangen Von dpa | 06.05.2022, 16:03 Uhr

Beamte des Zollfahndungsamtes Hamburg haben im vergangenen Jahr eine Rekordmenge an Kokain sichergestellt. In den deutschen Containerhäfen an Nord- und Ostsee seien 19,111 Tonnen abgefangen worden, erklärte der Leiter des Zollfahndungsamts, René Matschke, am Freitag. Das seien genau 11,023 Tonnen Kokain mehr als im Jahr 2020.