Joe Biden Foto: Alex Brandon/AP/dpa up-down up-down US-Kongresswahlen Biden warnt vor Wahlleugnern und politischer Gewalt Von dpa | 03.11.2022, 02:03 Uhr

Bei den „Midterm“-Wahlen in den USA am kommenden Dienstag gehe es um nichts anderes als den Fortbestand der Demokratie, warnt der US-Präsident - und wendet sich mit eindringlichen Worten an die Bürger.