Biden mit Enkelin Natalie Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa Vereinigte Staaten Biden stimmt vorab bei US-Parlamentswahl ab Von dpa | 30.10.2022, 02:13 Uhr

Die US-Kongresswahlen sind in diesem Jahr heiß umkämpft. Mancherorts dürfen die Wähler bereits jetzt abstimmen - so auch in Joe Bidens Heimatstaat Delaware.