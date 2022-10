Joe Biden Foto: Susan Walsh/AP/dpa up-down up-down Krieg in der Ukraine Biden: Putin hat sich „erheblich verkalkuliert“ Von dpa | 12.10.2022, 01:55 Uhr

In einem TV-Interview bezeichnet US-Präsident den Kremlchef als „rationalen Akteur“. Seine Ziele in der Ukraine seien jedoch irrational, so Biden.