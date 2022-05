US-Präsident Joe Biden äußert sich im Weißen Haus über den Amoklauf an einer Grundschule in Texas. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa FOTO: MANUEL BALCE CENETA Amoklauf an Schule Biden nach Massaker: Wann bieten wir Waffenlobby die Stirn? Von dpa | 25.05.2022, 03:34 Uhr

US-Präsident Biden zeigt sich in einer Rede entsetzt über den blutigen Amoklauf an einer Grundschule in Texas. Er fordert eine Verschärfung der Waffengesetze.