Ein Polizeibeamter legt Blumen vor der Robb Elementary School nieder. Foto: Wu Xiaoling/XinHua/dpa FOTO: Wu Xiaoling Uvalde Biden besucht Texas nach Schulmassaker mit 21 Toten Von dpa | 29.05.2022, 04:29 Uhr

Joe Biden wird in Uvalde erwartet, wo ein Amokläufer an einer Schule 21 Leben auslöschte. Der US-Präsident will der Gemeinde Trost spenden. Dort wächst die Wut über das Vorgehen der Polizei an jenem Tag.