ARCHIV - "BGE, Bundesgesellschaft für Endlagerung" steht auf einem Geländewagen. Foto: Philipp Schulze/dpa/Archivbild FOTO: Philipp Schulze Atomkraft BGE kauft neue Grundstücke für Betriebsstätte an der Asse Von dpa | 16.05.2022, 18:09 Uhr

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hat noch ausstehende Grundstücke an der Schachtanlage Asse II gekauft. Auf den Flächen soll die sogenannte Abfallbehandlungsanlage entstehen, die für Rückholung schwach- und mittelradioaktiver Abfälle aus dem ehemaligen Salzbergwerk notwendig sei, wie BGE am Montag mitteilte. Auf die Planungen zum umstrittenen Zwischenlager in der Nähe der Asse habe die Entscheidung keine Auswirkungen.