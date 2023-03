Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nach seiner Aussage am 07. März Masken-Deal-Prozess gegen Hendrik Holt. Foto: David Ebener up-down up-down Zeuge im Prozess gegen Hendrik Holt Jens Spahn sagt vor Gericht in Osnabrück: Habe nicht von Masken-Deals profitiert Von Dirk Fisser | 07.03.2023, 08:37 Uhr | Update vor 27 Min.

Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat am Dienstag vor dem Landgericht Osnabrück ausgesagt. Er schloss aus, den Angeklagten Hendrik Holt je getroffen, oder persönlich von Masken-Geschäften in der Corona-Pandemie profitiert zu haben. Bei der Befragung des CDU-Politikers ging es teils hoch her.