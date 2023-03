Der Berliner CDU-Chef Kai Wegner soll Koalitionsgespräche mit Franziska Giffey (SPD) planen. Archivfoto: dpa/Fabian Sommer up-down up-down Nach Wahlsieg Berliner CDU und SPD wollen Koalitionsgespräche führen Von dpa | 01.03.2023, 17:15 Uhr | Update vor 21 Min.

In Berlin deutet sich nach der Wiederholungswahl eine Schwarz-Rote Koalition an. Sowohl die CDU als auch die SPD sprachen sich am Mittwoch für ein gemeinsames Bündnis aus.