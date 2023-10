Verteidigung Berlin sagt Zehntausende Soldaten für neue Nato-Strategie zu Von dpa | 12.10.2023, 08:42 Uhr | Update vor 8 Min. Boris Pistorius Foto: Britta Pedersen/dpa up-down up-down

Deutschland wird für die neue Abschreckungs- und Verteidigungsstrategie der Nato künftig 35.000 Soldaten in sehr hoher Bereitschaft halten. Die Truppen seien beim Bündnis angemeldet worden, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag am Rande eines Nato-Treffens in Brüssel.