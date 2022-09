Im Flugzeug Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Nach großer Kritik Lauterbach gibt nach: Keine Corona-Maskenpflicht mehr in Flugzeugen vorgesehen Von dpa | 05.09.2022, 18:57 Uhr | Update vor 6 Min.

Keine Masken mehr in Flugzeugen, dafür aber in Arztpraxen - im Infektionsschutzgesetz stehen vor Beginn der kühleren Jahreszeit noch Änderungen an.