Brittney Griner wurde zu neun Jahren in einer Strafkolonie verurteilt. Foto: IMAGO IMAGES/ ITAR-TASS up-down up-down Neun Jahre im „Loch“ Basketballstar Brittney Griner: So geht es in ihrer Strafkolonie zu Von AFP | 23.11.2022, 07:01 Uhr

Zu neun Jahren in einer Strafkolonie wurde die US-Basketballerin Brittney Griner im August in Russland verurteilt. Mittlerweile ist sie in der Strafkolonie Nummer 2 in Mordwinien. Dort sollen Zustände wie in der Sklaverei herrschen.