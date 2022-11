Annalena Baerbock Foto: Fabian Sommer/dpa up-down up-down Besuch in Usbekistan Baerbock will engere Kooperation mit Zentralasien Von dpa | 02.11.2022, 13:01 Uhr

Beim Besuch in Usbekistan geht es für Außenministerin Baerbock wie zuvor in Kasachstan um mehr Unabhängigkeit von Russland und China. Das wird auch ein Hauptthema beim G7-Treffen in Münster sein.