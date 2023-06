Annalena Baerbock Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Kriegsfolgen Baerbock kündigt „Wiederaufbau-Offensive“ für Ukraine an Von dpa | 21.06.2023, 02:41 Uhr

Die westlichen Verbündeten stehen langfristig an der Seite der Ukraine. Das ist eine der Botschaften der Wiederaufbau-Konferenz in London diese Woche. Doch Kiew soll auch in die Pflicht genommen werden.