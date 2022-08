Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) spricht vor den Vereinten Nationen in New York. Foto: Britta Pedersen/dpa FOTO: Britta Pedersen up-down up-down Vereinte Nationen Baerbock hält Rede zu transatlantischen Beziehungen Von dpa | 02.08.2022, 04:54 Uhr

Der Ukraine-Krieg schweißt Europa und Nordamerika enger zusammen. In New York will Außenministerin Annalena Baerbock erklären, wie sie sich die Zukunft der transatlantischen Beziehungen vorstellt.