Abflug verzögert sich Baerbock erneut im Pech: Flugzeug hat in Katar wieder eine Panne Von afp, dpa | 17.05.2023, 14:21 Uhr

Doppeltes Pech für Außenministerin Annalena Baerbock: Nachdem sich schon am Montag wegen einer technischen Panne an ihrem Regierungsflugzeug die Ankunft in der Golf-Region verzögert hatte, gab es vor dem für Mittwochmittag geplanten Rückflug nach Berlin erneut einen Defekt.