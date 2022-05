Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen). Foto: Kay Nietfeld/dpa-Pool/dpa FOTO: Kay Nietfeld G7-Treffen Baerbock betont Solidarität der G7 mit Moldau und Ukraine Von dpa | 14.05.2022, 00:49 Uhr

Außenministerin Annalena Baerbock hat Moldau die volle Unterstützung im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zugesichert. Bei einem Treffen mit dem Außenminister der Republik Moldau, Nicu Popescu, betonte die Grünen-Politikerin am Freitag beim G7-Treffen in Weißenhäuser Strand an der Ostsee in Schleswig-Holstein, es gehe darum, Solidarität gegenüber der Ukraine wie gegenüber Moldau zu zeigen. Baerbock sagte zu Popescu, es sei ein Vergnügen, ihn innerhalb von drei Monaten bereits zum dritten Mal zu sehen, obwohl „die Situation das Gegenteil eines Vergnügens ist“.