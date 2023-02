Klimaaktivistin Luisa Neubauer spricht sich bei einer Demonstration in Berlin gegen den Ausbau der Autobahn A100 aus. Foto: dpa/Carsten Koall up-down up-down „Fridays for Future“ Gegen den Autobahn-Ausbau: Klimaaktivisten demonstrieren deutschlandweit Von dpa | 03.02.2023, 18:20 Uhr

Am Freitag haben Klimaaktivisten in zahlreichen deutschen Städten gegen den Neu- und Ausbau von Autobahnen protestiert. Auch Luisa Neubauer, Gesicht der „Fridays for Future“-Bewegung nahm in Berlin teil. Zuvor hatte sie Verkehrsminister Wissing scharf kritisiert.