Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist nach Kanada. Foto: Britta Pedersen/dpa
Diplomatie
Außenministerin Baerbock zu Antrittsbesuch in Kanada
Von dpa | 03.08.2022, 05:04 Uhr

In New York tritt Baerbock für ein starkes transatlantisches Bündnis für das 21. Jahrhundert ein. Neben den USA und Europa gehört dazu auch Kanada. Am Mittwoch ist sie dort zu ihrem Antrittsbesuch.