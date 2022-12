Frauen in Afghanistan Foto: Oliver Weiken/dpa up-down up-down Afghanistan Außenminister aus zwölf Ländern verstärken Druck auf Taliban Von dpa | 29.12.2022, 05:44 Uhr

Seit ihrer Machtübernahme in 2021 haben die Taliban die Frauenrechte in Afghanistan enorm eingeschränkt. Zuletzt wurden Frauen, die in NGOs arbeiten, suspendiert. Der Druck von außen erhöht sich nun.