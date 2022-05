Jörg Nobis (l.), Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein, und AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla (r.) nach Bekanntgabe erster Prognosen. Foto: Marcus Brandt/dpa FOTO: Marcus Brandt Parteien Aus dem Landtag geflogen - Streit in AfD bricht wieder auf Von dpa | 09.05.2022, 16:14 Uhr

Stück für Stück hatte sich die AfD in den vergangenen Jahren in die Landesparlamente und in den Bundestag in Deutschland vorgearbeitet. Nun muss sie erstmals einen Landtag wieder räumen. In der Partei rumort es - wieder einmal.