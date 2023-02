Leopard-1 Kampfpanzer Foto: dpa up-down up-down Waffenlieferungen im Ukraine-Krieg Leopard 1 für Kiew: 100 Kampfpanzer bringen nicht die Wende Meinung – Marion Trimborn | 08.02.2023, 16:29 Uhr

Deutschland und andere westliche Länder liefern an die Ukraine nun 100 Kampfpanzer des Typs Leopard 1. Was die Bundesregierung als große Geste verkündet, ist in Wirklichkeit Flickschusterei. Der Panzer taugt nicht viel. Der Ukraine-Krieg wird durch etwas ganz anderes entschieden.