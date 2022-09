Frankreichs kriselnde Atomkraftwerke Foto: Christophe Karaba/EPA/dpa up-down up-down Energiekrise Atomkraft-Flaute in Frankreich bereitet Berlin Sorge Von dpa | 23.09.2022, 07:44 Uhr

Im Atomland Frankreich stehen so viele Kraftwerke still, dass die Stromflaute auch in Berlin mit Sorge verfolgt wird. Paris beschwört die Solidarität mit Deutschland, um über den Winter zu kommen.