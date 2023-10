Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer von Niedersachsenmetall, zeichnet für die kommenden Monate eine finstere Prognose für die deutsche Wirtschaft. „Nach meiner Überzeugung stehen wir vor dem wirtschaftlich schwärzesten Winterhalbjahr seit Jahrzehnten“, sagte der Chef des Arbeitgeberverbandes gegenüber unserer Redaktion. Der private Konsum schrumpfe, was es in der Geschichte der Bundesrepublik zuvor nur zweimal, 1982 und 2002, gegeben habe. Hinzu komme, dass der Export schwächele und 75 Prozent der Erweiterungsinvestitionen in der Industrie derzeit auf Eis gelegt worden seien.

„Es fehlt schlicht an Zukunftsvertrauen“, beklagte Schmidt. Wenn über Jahrzehnte kontinuierlich 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung sagten, Deutschland sei ein guter Wirtschaftsstandort, dieser Wert aber binnen der vergangenen zwölf Monate auf 40 Prozent einbreche, dann könne man schon von „tektonischen Verschiebungen“ sprechen. „Und wenn aktuell jeder zweite Deutsche bezweifelt, dass wir in zehn bis 15 Jahren noch zu den führenden Wirtschaftsnationen gehören, zeigt das, wie ramponiert das Selbstvertrauen in der Bevölkerung mittlerweile ist“, erklärte der Verbandsvertreter, der die gemeinsamen Interessen von rund 300 Betrieben mit etwa 110.000 Beschäftigten aus der Metall- und Elektroindustrie vertritt.

„Wir fahren auf Verschleiß“

Nach Schmidts Ansicht ist die deutsche Wachstumsschwäche „Ergebnis jahrelanger mangelnder Investitionen“ von Staat und Unternehmen. „Wir fahren auf Verschleiß.“ Die Wachstumsschwäche werde nun auch noch durch politische Entscheidungen in Berlin und Brüssel potenziert, „bei denen offenbar der Sinn für das Machbare und Verantwortbare fehlt“. Diese Entwicklung schlage „voll auf unsere Wettbewerbsfähigkeit durch“. Das spiegelten Konjunkturprognosen „sehr deutlich wider“.

Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Niedersachenmetall.

Konkrete Kritik äußerte Schmidt im Gespräch mit unserer Redaktion insbesondere an der Energie- und Klimapolitik. „So löblich die Ziele auch sein mögen, sie müssen den Realitätscheck bestehen, für Unternehmen wie für Bürger auch umsetzbar und plausibel sein. Und das sind sie mitnichten“, warnte Schmidt und verwies auf das Gebäudeenergiegesetz, für das die Bundesregierung bis heute nicht beziffern könne, ob und in welcher Größenordnung damit CO₂ eingespart werden könne, das aber Millionen Privathaushalte vor ungeahnte Finanzierungsschwierigkeiten stelle.

Unverständnis über Verbrenner-Aus

Kein gutes Haar ließ Schmidt überdies am Verbrenner-Verbot und dem „politisch gewollten Umstieg auf wesentlich teurere Elektroautos“: Zu argumentieren, dass E-Autos keinen CO₂-Abdruck hinterließen, rühre an die Glaubwürdigkeit von Politik. „Jeder weiß, dass Strom auf absehbare Zeit zu einem großen Teil mit Kohle produziert wird und jedes Batteriefahrzeug daher bereits in der Produktion so viel mehr CO₂ verursacht, dass Sie einen Verbrenner etliche Jahre fahren müssten, um diesen CO₂-Ausstoß überhaupt erst einmal in die Atmosphäre zu blasen“, argumentierte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Niedersachsenmetall, der neben den Branchen Maschinenbau, Metallverarbeitung und Elektrotechnik auch die Automobilindustrie vertritt.

Produktion wandert ins Ausland ab

Ergebnis ist laut Schmidt, dass eine hinreichende Marktakzeptanz für E-Autos „nach wie vor nicht erkennbar“ sei, so sehr sich die deutschen Automobilhersteller auch bemühten. „Der Absatz ist eingebrochen, seit die staatliche Subventionierung des Kaufpreises zusammengestrichen wird. Unsere Autohersteller und Zulieferer werden auf Jahre mit Elektromobilität keine Gewinne erwirtschaften, der Kostendruck dagegen ist immens.“ Unternehmen verlagerten daher ihre Produktion an kostengünstigere Standorte im Ausland. „Das ist Wertschöpfung, die in Deutschland verloren geht.“