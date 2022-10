Die Apotheke in Hamburg und Schleswig-Holstein machen zu. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild up-down up-down Wegen Honorarkürzungen Mittwoch machen Apotheken zu: Streik in Norddeutschland Von dpa | 18.10.2022, 12:19 Uhr

In vier Bundesländern schließen am Mittwoch die Apotheken, darunter auch in Hamburg und Schleswig-Holstein. Darum geht es den Apothekern – und das bedeutet es für Verbraucher.