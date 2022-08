Schmähplastik Foto: Hendrik Schmidt/dpa up-down up-down Antisemitismus Antijüdisches Relief in Wittenberg bald „Geschichte“? Von dpa | 31.08.2022, 05:47 Uhr

Abnehmen, verhüllen oder lassen, wie es ist? Der jahrelange Konflikt im Umgang mit der antijüdischen Schmähplastik an der „Mutterkirche der Reformation“ in Wittenberg verliert nicht an Brisanz.