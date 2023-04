Graham Smith, der prominenteste Anti-Royal-Aktivist Großbritanniens ist zuversichtlich, dass er das Ende der Monarchie noch erleben wird. Foto: dpa/ZUMA Press Wire/Tayfun Salci up-down up-down Anti-Monarchie-Bewegung „Republic“ „Not my King“: Wie Aktivist Graham Smith Charles‘ Krönung stören will Von Susanne Ebener | 26.04.2023, 11:51 Uhr

Graham Smith ist das Gesicht der wachsenden Anti-Royal-Bewegung in Großbritannien. Für die Krönungszeremonie von König Charles am 6. Mai in London plant seine Organisation „Republic“ große Protestaktionen.