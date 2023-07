Die Fälle häuslicher Gewalt in Deutschland sind auch 2022 wieder gestiegen Symbolfoto: dpa/Maurizio Gambarini up-down up-down Statistik zu häuslicher Gewalt Warum immer mehr Männer ihre Frauen schlagen Meinung – Marion Trimborn | 11.07.2023, 14:39 Uhr

Für viele Frauen in Deutschland wird das engste Umfeld zur Gefahr – der Partner oder Ex-Partner wendet Gewalt an. Auch nach dem Ende der Corona-Pandemie steigen die Zahlen zu häuslicher Gewalt. Nicht die Opfer, sondern die Täter müssen in den Blick genommen werden.