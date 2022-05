Eine Figur der blinden Justitia. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder Prozess Angehender Bundeswehroffizier wegen Waffendelikten angeklagt Von dpa | 20.05.2022, 15:46 Uhr

Wegen verschiedener Waffen- und Sprengstoffdelikte hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage gegen einen 33 Jahre alten angehenden Bundeswehroffizier erhoben. Wie Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Freitag mitteilte, steht der aus dem nordrhein-westfälischen Aldenhoven stammende Mann im dringenden Verdacht, zunächst im Juni vergangenen Jahres in Frankfurt per Post eine Maschinenpistole sowie verschiedene Waffentechnik-Utensilien an einen Empfänger in den USA aufgegeben zu haben - die dafür erforderliche Ausfuhrgenehmigung hatte er nicht.