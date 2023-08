Der amtierende Stadtchef Robert Nitz (parteilos) hat die Bürgermeisterwahl in der Kreisstadt Seelow gegen AfD-Kandidat Falk Janke gewonnen. Der 34-jährige Einzelbewerber Nitz setzte sich am Sonntag nach Angaben der Stadt mit 68,5 Prozent gegen Janke durch, der auf 31,5 Prozent kam. Damit stellt die AfD in Brandenburg anders als in Sachsen-Anhalt weiter keinen hauptamtlichen Bürgermeister. Die Wahl in Seelow wurde nötig, weil Bürgermeister Jörg Schröder im April überraschend gestorben war. Die Wahlbeteiligung lag bei 67,8 Prozent.

Neuwahl nach Tod des Bürgermeisters

Nitz ist seit vergangenem Jahr erster stellvertretender Bürgermeister in Seelow. Er sieht geplante Schulneubauten als wichtigstes Ziel. Janke ist AfD-Fraktionschef in der Stadtverordnetenversammlung. Er war früher auch Mitglied der CDU und der Schill-Partei. Der Verfassungsschutz beobachtet die AfD Brandenburg seit 2020 als rechtsextremistischen Verdachtsfall, die AfD hält die Einstufung für falsch. Seit Mittwoch ist in Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt der hauptamtliche Bürgermeister Hannes Loth von der AfD offiziell im Amt.