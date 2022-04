Maske FOTO: Annette Riedl Pandemie Am Corona-Kipppunkt - Wer lässt die Maske fallen? Von dpa | 01.04.2022, 12:46 Uhr | Update vor 32 Min.

Niedrige Infektionszahlen, hohe Impfquote, großer Konsens: So könnte das Ende der meisten Pandemie-Auflagen in Deutschland kommen. Doch es läuft anders. Am Sonntag beginnt eine neue, ungewohnte Corona-Phase.