Christian Worch ist Anmelder der Nazi-Demo auf Sylt. FOTO: Imago / epd Nazi-Aufmarsch im 9-Euro-Sommer Partei „Die Rechte“ plant große Demo auf Sylt Von Nils Leifeld | 17.06.2022, 14:22 Uhr

Für den 30. Juli wurde auf Sylt eine Neonazi-Demo am Bahnhof in Westerland angemeldet. Nun dringen weitere Details zur Veranstaltung an die Öffentlichkeit.