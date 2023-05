Gerhard Schröder war mit seiner Frau So-yeon Schröder-Kim zu Gast in der russischen Botschaft. Archivfoto: imago images/ari up-down up-down Gedenkfeier zum Kriegsende Altkanzler Schröder lässt sich bei Empfang in russischer Botschaft blicken und | 10.05.2023, 14:45 Uhr Von Jakob Patzke dpa | 10.05.2023, 14:45 Uhr

Anlässlich des Gedenkens an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland lud der russische Botschafter Sergej Netschajew am Dienstag zu einem Empfang in Berlin ein. Mit dabei: AfD-Chef Tino Chrupalla, DDR-Politiker Egon Krenz – und Ex-Kanzler Gerhard Schröder.